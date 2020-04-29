أسامة سعد دعا إلى اتخاذ إجراءات فورية تضع حدا لارتفاع الاسعار وانفلات سعر الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 21:02

أسامة سعد دعا إلى اتخاذ إجراءات فورية تضع حدا لارتفاع الاسعار وانفلات سعر الدولار

منذ 2 ساعة 29 April، 2020
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