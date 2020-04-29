حصيلة وفيات كوفيد-19 في #بريطانيا ترتفع إلى 26097 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2020 - 21:02

حصيلة وفيات كوفيد-19 في #بريطانيا ترتفع إلى 26097

منذ 2 ساعة 29 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة