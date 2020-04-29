صعدة: إصابة 3 نساء واحتراق سيارة مواطن وأضرار في المنازل بغارة على صوار الأعلى بمديرية رازح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 19:28

صعدة: إصابة 3 نساء واحتراق سيارة مواطن وأضرار في المنازل بغارة على صوار الأعلى بمديرية رازح

منذ 12 mins 29 April، 2020
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