كورونا في مصر.. تسجيل 226 اصابة و21 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء تسجيل 226 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه “خرج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم”.

وأشارت الوزارة إلى أن “عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيا”.

وأضافت الوزارة أنه “تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس”، وتابعت أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 380 حالة وفاة”.

المصدر: روسيا اليوم