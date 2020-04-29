كورونا في فلسطين.. تسجيل 6 اصابات جديدة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، ما يرفع عدد المصابين في فلسطين إلى 507 حالات.

وقالت الكيلة الاربعاء إن “الحالات التي تم تسجيلها بالفيروس هي لمخالط في بلدة العبيدية في بيت لحم وخمسة حالات في مدينة القدس وضواحي (العيسوية وجبل المكبر بيت صفافا شعفاط والطور)”.

وأوضحت الكيلة أن “عدد الحالات النشطة في فلسطين ارتفعت إلى 408، في المحافظات الشمالية 401 حالة، منها 260 حالة في محافظة القدس، والمحافظات الجنوبية 7حالات، إلى جانب تسجيل حالة انتكاسه لمريض في المحافظات الجنوبية”.

وأضافت الكيلة ان “عدد الحالات من الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا بلغت 9 حالات، فيما لا يزال العمال والمخالطين لهم يشكلون 74% من عدد الحالات المصابة”.

المصدر: فلسطين اليوم