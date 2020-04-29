لبنان: وزير الزراعة اتفق مع التجار على تسعيرة للحليب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2020 - 19:26

لبنان: وزير الزراعة اتفق مع التجار على تسعيرة للحليب

منذ 1 ساعة 29 April، 2020
الوزير مرتضى
لبنان

عقد وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية عباس مرتضى اجتماعا مشتركا ضم ممثلين عن مربي المواشي وممثلين عن المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته في لبنان، في حضور رؤساء الوحدات الادارية المختصة بالثروة الحيوانية وانتاج الحليب الطازج.

وتم الاتفاق على تحديد سعر كيلو الحليب بـ60 سنتا على ان تكون 33% من هذه التسعيرة حسب سعر صرف السوق و27% حسب سعر الصرف الرسمي، وذلك حرصا على حفاظ على الانتاج المحلي والمستهلك اضافة الى المنتج.

واستقبل مرتضى السفير المصري ياسر العلوي يرافقه الملحق التجاري في السفارة الدكتورة منى وهبة، حيث جرى النقاش في كيفية تعزيز التبادل التجاري والزراعي بين البلدين وخاصة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتم التطرق الى جدوى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وامكانية تطويرها لما فيه لمصلحة للبلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة