لبنان: وزير الزراعة اتفق مع التجار على تسعيرة للحليب

عقد وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية عباس مرتضى اجتماعا مشتركا ضم ممثلين عن مربي المواشي وممثلين عن المجلس اللبناني لمصنعي الحليب ومشتقاته في لبنان، في حضور رؤساء الوحدات الادارية المختصة بالثروة الحيوانية وانتاج الحليب الطازج.

وتم الاتفاق على تحديد سعر كيلو الحليب بـ60 سنتا على ان تكون 33% من هذه التسعيرة حسب سعر صرف السوق و27% حسب سعر الصرف الرسمي، وذلك حرصا على حفاظ على الانتاج المحلي والمستهلك اضافة الى المنتج.

واستقبل مرتضى السفير المصري ياسر العلوي يرافقه الملحق التجاري في السفارة الدكتورة منى وهبة، حيث جرى النقاش في كيفية تعزيز التبادل التجاري والزراعي بين البلدين وخاصة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتم التطرق الى جدوى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وامكانية تطويرها لما فيه لمصلحة للبلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام