دياب: انتفاضة الناس ضد الفساد طبيعية لكن هناك من يسعى للفتنة

قال رئيس الحكومة اللبنانية ‎حسان دياب إن “نتفاضة الناس ضد الفساد والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار هي انتفاضة طبيعية لكن الشغب الذي يحصل ومحاولة وضع الناس ضد ‎الجيش اللبناني، هي مؤشرات على خطة خبيثة”.

واضاف دياب خلال جلسة الحكومة الاربعاء “ليس غريبا أن ينزل الناس إلى الشارع حتى يرفعوا صوتهم لكن الغريب أن هناك جهة أو جهات، تحاول التحريض وركوب الموجة، وتشوّه التحرّكات الشعبية، وتحرق البلد”، واكد ان “ما يحصل غير بريء وهناك تدمير ممنهج ومدروس لمؤسسات الدولة”.

ولفت دياب الى ان “هناك من يسعى للفتنة بين الجيش والناس ويسرق صرخة الناس الصادقين”، وتابع “هناك من يتعمد حرق وتدمير الشوارع ومن يريد الفوضى ويسعى إليها لأنها تحميه ويستفيد منها”، واكد “لدينا تقارير كاملة عن الجهات التي تحرض على الشغب والأجهزة عندها أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمرون الأملاك العامة والخاصة وسيتم تحويلهم إلى القضاء”.