دياب: لدينا تقارير كاملة عن الجهات التي تحرض على الشغب والأجهزة عندها أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمرون الأملاك العامة والخاصة وسيتم تحويلهم إلى القضاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 17:52

دياب: لدينا تقارير كاملة عن الجهات التي تحرض على الشغب والأجهزة عندها أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمرون الأملاك العامة والخاصة وسيتم تحويلهم إلى القضاء

منذ 48 mins 29 April، 2020
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