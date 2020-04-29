دياب: هناك من يسعى للفتنة بين الجيش والناس ويسرق صرخة الناس الصادقين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 17:52

دياب: هناك من يسعى للفتنة بين الجيش والناس ويسرق صرخة الناس الصادقين

منذ 49 mins 29 April، 2020
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