انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 17:50

انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 53 mins 29 April، 2020
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