العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 17:50

العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا

منذ 1 ساعة 29 April، 2020
خرق بحري صهيوني
لبنان

جدد العدو الاسرائيلي على خرق السيادة اللبنانية في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية لا سيما القرار رقم 1701.

فقد قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء “خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 28 / 4 /2020 الساعة 17.29، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 278 مترا، ولمدة 4 دقائق”.

وتابع البيان “بتاريخ 29 / 4 /2020 ما بين الساعة 6.04 والساعة 8.09، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، على ثلاث مراحل، ولمسافة أقصاها حوالى 330 مترا”، واضاغ “تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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