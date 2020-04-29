العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا

جدد العدو الاسرائيلي على خرق السيادة اللبنانية في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية لا سيما القرار رقم 1701.

فقد قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء “خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 28 / 4 /2020 الساعة 17.29، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 278 مترا، ولمدة 4 دقائق”.

وتابع البيان “بتاريخ 29 / 4 /2020 ما بين الساعة 6.04 والساعة 8.09، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، على ثلاث مراحل، ولمسافة أقصاها حوالى 330 مترا”، واضاغ “تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام