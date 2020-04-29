“الصحة اليمينة” ترد على تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بشأن كورونا

ردت وزارة الصحة اليمنية الاربعاء على تصريحات منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي حول المساعدة الأممية لليمن في مواجهة وباء كورونا.

وأوضحت الوزارة أن “ما تم توزيعه من أجهزة تنفس صناعي بلغ 98 جهازًا فقط وتم طلبهم من عامين ولأمراض أخرى خلافاً لما قالت غراندي أنه تم توزيع 208 أجهزة تنفس”، وتابعت “كما ذكرت غراندي انه تم توفير 520 سرير عناية مركزة بينما لم يتم توريد أي أسرة عناية مركزة إطلاقا بل 96 سريرا عاديا لا تصلح حتى لأقسام الرقود”.

وأضافت الوزارة أنه “لم يتم توريد أسطوانات الاوكسجين للمرافق الصحية، ولا الأجهزة الطبية الخاصة بغرف العناية المركزة رغم ضرورة توافرها”، وأوضح أنه “تم الاتفاق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية على توزيع 39 جهاز تنفس موجودة في مخازنهم ولكن لم يتم ذلك”.

وقالت الوزارة “ذكرت غراندي أن منظمة الصحة العالمية اشترت 1000 سرير عناية إضافة لـ400 جهاز تنفس وهذا لا يستجيب للاحتياج العاجل الذي يتجاوز الـ10 آلاف سرير عناية مركزة”، وتابعت “أنها استلمت 3400 فحص كورونا إلا أن احتياج اليمن هو 500 ألف فحص بصورة طارئة و10 مليون فحص في المرحلة الثانية”، ولفتت الى ان “ما ذكرته غراندي عن تدريب 10000 متطوع و900 فرد من الكادر الصحي لم يحصل منه إلا تدريب عدد من الأطباء إضافة لعدم البدء بتدريب المتطوعين”.

وأشارت الوزارة إلى “قول غراندي بزيادة 999 فريق استجابة”، وأكدت أن “ما تم زيادته هو فريق واحد لكل مديرية، ونأمل زيادة الفرق إلى 12 لكل مديرية”، ولفتت إلى أنه “لم يتم توفير مستلزمات الوقاية الشخصية إلا بكمية قليلة جدا لا تتعدى 1% من الاحتياج الذي تم تعميمه على المنظمات الصحية”.

المصدر: موقع انصار الله