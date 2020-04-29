قطر والكويت وعُمان تسجل مئات الإصابات الجديدة بـ “كوفيد 19” ووفاة واحدة بالكويت

أعلنت قطر والكويت وعُمان الأربعاء، تسجيل مئات الإصابات الجديدة بوباء “كوفيد 19″، وكذلك تسجيل حالات تعافي من المرض المتسبب به الفيروس؛ فيما سجلت حالة وفاة واحد بالكويت. وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 643 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد؛ ليرتفع الإجمالي 11311 حالة. وأشارت الوزارة إلى تعافي 109 حالات من المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في دولة قطر إلى 1243 حالة.

وتعود أغلبية الحالات الجديدة المسجلة لأشخاص من بين العمالة الوافدة يعملون في مهن مختلفة خالطوا حالات مصابة بالفيروس تم اكتشافها سابقا. وعلاوة على ذلك تم تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة خارج المنطقة الصناعة، بعد إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن معظم الإصابات بالفيروس تعتبر إصابات خفيفة من حيث حدتها.

كما أن سلسلة انتقال العدوى بالفيروس لم تتغير طبيعتها حيث إن أغلبية الإصابات محصورة في فئة محددة، كما أن الكثير من الإصابات المكتشفة كانت لأشخاص يخضعون للحجر الصحي. وذكرت الوزارة أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا له عدة أسباب منها أن انتشار الفيروس دخل مرحلة الذروة حيث من المتوقع أن تستمر الأعداد في الزيادة قبل أن تشهد انخفاضا تدريجيا. كما يرجع سبب ارتفاع الأعداد إلى قيام وزارة الصحة بمضاعفة جهودها في تتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا وتوسيع دائرة البحث عن المصابين عبر إجراء فحوصات مكثفة واستباقية لمجموعات من المخالطين للأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بالمرض سابقا، الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن العديد من حالات الإصابة والحد من تفشي الفيروس بشكل أكبر.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 300 حالة إصابة بالعدوى؛ ليصبح إجمالي الإصابات 3740 حالة. وتم تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم من لجنسية الفلبينية يبلغ من العمر 57، وكان يتلقى العلاج في قسم العناية المركزة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 24 حالة. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح أعلن، بوقت سابق من اليوم، شفاء 213 حالة من المصابين بالفيروس المسبب لمرض “كوفيد – 19″، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1389 حالات.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 143حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2274 حالات. ولم يرتفع عدد حالات الوفاة في قطر وعُمان، منذ عدة أيام؛ ليبقى عند 10 حالات في كل من الدولتين.

المصدر: سبوتنيك