إجمالي الوفيات بوباء كوفيد-19 في السويد يتجاوز 2400 وإجمالي الإصابات يتجاوز 20 ألفا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 16:10

إجمالي الوفيات بوباء كوفيد-19 في السويد يتجاوز 2400 وإجمالي الإصابات يتجاوز 20 ألفا (سبوتنيك)

منذ 52 mins 29 April، 2020
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