هولندا تعلن ارتفاع ملحوظ بمعدل الوفيات اليومي بـ”كوفيد-19″ بتسجيل 145 حالة جديدة مقارنة بـ48 أمس بإجمالي يتخطى 4700 (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 16:10

هولندا تعلن ارتفاع ملحوظ بمعدل الوفيات اليومي بـ”كوفيد-19″ بتسجيل 145 حالة جديدة مقارنة بـ48 أمس بإجمالي يتخطى 4700 (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 29 April، 2020
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