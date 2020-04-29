سلطنة عمان تعلن ارتفاع الإصابات بوباء “كوفيد-19” إلى 2274 بعد تسجيل 143 حالة جديدة منذ الأمس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 16:10

سلطنة عمان تعلن ارتفاع الإصابات بوباء “كوفيد-19” إلى 2274 بعد تسجيل 143 حالة جديدة منذ الأمس (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 29 April، 2020
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