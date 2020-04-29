الخارجية التركية: انسحاب حفتر من “الصخيرات” عكس رغبته في إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا

رأت الخارجية التركية أن إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الخروج من اتفاق “الصخيرات” هو اتجاه “لإقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا”. وقالت الخارجية التركية، في بيان الأربعاء، “إعلان حفتر انسحابه من الاتفاقية السياسية ونقله السلطة في البلاد يؤكد عدم رغبته في حل الأزمة الليبية عن طريق الحوار السياسي”. ودعت أنقرة المجتمع الدولي “أن يرد بأسرع وقت ممكن على حفتر الذي يرغب في إقامة نظام عسكري في ليبيا”.

كان المشير خليفة حفتر قد أعلن، الاثنين الماضي، من مدينة بنغازي شرقي البلاد، خروجه من الاتفاق السياسي الذي يحمل اسم الصخيرات، الموقع في 2005، بين الأطراف الليبية في المغرب، واصفا هذه الاتفاق بأنه “مشبوه ودمر البلاد”، مؤكداً على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.

المصدر: سبوتنيك