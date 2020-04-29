أردوغان لترامب: التطورات في سوريا وليبيا توجب على أنقرة وواشنطن تعاوناً أقوى

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب، أن “التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة ما يحدث في ليبيا وسوريا، تستوجب تعاونا بشكل أقوى بين أنقرة وواشنطن”. وأكد أردوغان، وفق ما ذكره تلفزيون “تي آر تي” الأربعاء، أن “أنقرة ستواصل التضامن مع الولايات المتحدة الأميركية كشريك قوي وموثوق”. وتابع “آمل أن يدرك الكونغرس والإعلام الأميركي أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين عقب التضامن الذي أظهرناه خلال وباء (كوفيد-19)”.

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده أرسلت طائرة عسكرية محملة بمساعدات تتضمن مستلزمات طبية تعد حاجة ملحة لدى الشعب الأميركي حاليًا، وذلك بالإضافة إلى المستلزمات التي وافقت على تصديرها في وقت سابق إلى الولايات المتحدة. وتواصل الولايات المتحدة تصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات والإصابات بوباء “كوفيد-19″، متقدمة بفارق كبير على كل من إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.

المصدر: سبوتنيك