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April 29 2020 - 14:30

وصول أول طائرة تقل سوريين عالقين في الخارج بسبب كورونا

منذ 47 mins 29 April، 2020
وصول السوريين من الخارج
سورية - عربي وإقليمي

وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول طائرة تقل سوريين في الخارج منذ إغلاق الأجواء في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، قادمة من العاصمة الأرمنية يرفان.

وذكرت وزارة الخارجية السورية أن القادمين وعددهم 29 مسافرا سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي مدة 14 يوما.

وأشارت الوزارة إلى أن “تلك الرحلة تأتي بموجب قرارات الحكومة مؤخرا بتكليف وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل بدراسة واقع السوريين في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة”.

وهذه الرحلة هي الأولى منذ أن طلبت الحكومة من وزارات الخارجية والصحة والنقل في الـ 18 من الشهر الجاري “دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم”.

المصدر: روسيا اليوم

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