ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 5957 شخصا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الاربعاء 93 الفا و657 شخصا، وبوفاة 80 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران5957 شخصا. وأضاف جهانبور في تصريحه الصحفي الأربعاء أنه “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1073 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 93 الفا و 657 حالة لغاية الان بينهم 2965 في وضع حرج.”

وأضاف أن “عدد المتعافين من الفيروس بلغ 73 الفا و791 شخصا لغاية الان”. كما قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن “453 الاف و386 شخصاً خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس “کوفید 19″ فی انحاء البلاد حتى الآن.”

المصدر: ارنا