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April 29 2020 - 14:30

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 5957 شخصا

منذ 48 mins 29 April، 2020
الصحة الايرانية: وفاة 151 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا
ايران - عربي وإقليمي

 أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الاربعاء 93 الفا و657 شخصا، وبوفاة 80 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران5957 شخصا. وأضاف جهانبور في تصريحه الصحفي الأربعاء أنه “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1073 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 93 الفا و 657 حالة لغاية الان بينهم  2965  في وضع حرج.”

وأضاف أن “عدد المتعافين من الفيروس بلغ  73 الفا  و791 شخصا لغاية الان”. كما قال المتحدث باسم وزارة الصحة  إن “453 الاف  و386 شخصاً خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس “کوفید 19″ فی انحاء البلاد حتى الآن.”

المصدر: ارنا

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