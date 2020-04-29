سلامة: في لبنان الانفاق تابع للنظام المالي لمصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الراي العام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2020 - 12:48

سلامة: في لبنان الانفاق تابع للنظام المالي لمصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الراي العام

منذ 10 mins 29 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة