عنكبوت ينسج شبكته داخل أذن امرأة…

قام أطباء صينيون بتصوير عنكبوت ينسج شبكته في أذن امرأة أثناء الفحص، مؤكدين أن حالة المريض ليست في خطر.

اكتشف طبيب صيني متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، خلال فحص طبي عنكبوتا حيا ينسج شبكته في أذن امرأة.

ووفقا لموقع Unilad الإلكتروني، فقد تم تصوير الإجراء من قبل أفراد طبيين من مستشفى ميانيانغ للطب الصيني التقليدي، الواقع في جنوب غرب الصين.

وذكرت وسائل الإعلام أن المرأة اضطرت لرؤية الطبيب بعد شعورها بألم شديد في الأذن، والذي تطور بعد الرنين والحكة. بعد العثور على كرة حرير في قناة أذن المرأة، قرر الدكتور ليو فحص العضو الذي تم فيه اكتشاف عنكبوت حي.

وقال الطبيب: “لحسن الحظ كان العنكبوت صغيرا ولم يخترق طبلة أذنه وإلا كان سيعاني من فقدان السمع”.

وقالت المرأة إنها تعتقد أن العنكبوت ربما زحف في أذنها عندما كانت تعمل في مزرعة كروم.

المصدر: سبوتنيك