طريق راشيا المصنع ما زالت مقفلة حتى الساعة ويعمل المواطنون على سلوك طرق فرعية للوصول الى اماكن توجههم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 10:58

طريق راشيا المصنع ما زالت مقفلة حتى الساعة ويعمل المواطنون على سلوك طرق فرعية للوصول الى اماكن توجههم

منذ 11 mins 29 April، 2020
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