ارتداء أقنعة واقية إلزامي في ألمانيا

أصبح ارتداء القناع الواقي إلزاميا اعتبارا من اليوم، في أنحاء ألمانيا كافة، بينما تعد دول أوروبية أخرى خططها لرفع تدريجي لإجراءات العزل المفروضة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تجاوز عدد المصابين به في الولايات المتحدة المليون.

وبعد فرضها وضع كمامات في وسائل النقل العام، قررت العاصمة الألمانية برلين فرض ذلك في المحلات التجارية أيضا، حسبما ذكر مساعد رئيس البلدية للشؤون الداخلية أندرياس غايزل.

وكانت المناطق الـ15 الأخرى اتخذت قرارا مماثلا الأسبوع الماضي، وبذلك تصبح ألمانيا بأكملها تفرض ارتداء الكمامات الصحية في المحلات التجارية، ويتعلق القرار الذي تبناه مجلس شيوخ برلين بحماية الأنف والفم، وسمح بوضع مناديل.

ودعت السلطات الألمانية السكان إلى التزام الحذر في مواجهة الوباء، وستستعرض الحكومة الفدرالية والمناطق الخميس القرار التي ينتظر إعلانه في السادس من أيار حول إجراءات محتملة لتخفيف العزل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية