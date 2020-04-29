منظمة هيومان رايتس ووتش: هجوم شنته طائرة إماراتية مسيرة على مصنع في ليبيا تشرين الثاني الماضي أسفر عن مقتل 8 مدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 10:58

منظمة هيومان رايتس ووتش: هجوم شنته طائرة إماراتية مسيرة على مصنع في ليبيا تشرين الثاني الماضي أسفر عن مقتل 8 مدنيين

منذ 33 mins 29 April، 2020
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