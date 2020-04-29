قاذفتان استراتيجيتان “تو- 160” تستكملان رحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأربعاء، أن “قاذفتين استراتيجيتين من طراز (توبوليف-160) استكملتا رحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، وفقا للقانون الدولي.

وأكدت الدفاع الروسية أن “مدة الرحلة كانت أكثر من 8 ساعات”، مشيرة الى ان أن “طائرات مقاتلة من بلجيكا والدنمارك وبولندا وفنلندا والسويد رافقة الرحلة في مراحل معينة”.

وتابع البيان أن المقاتلات التي رافقت الطائرتين الروسيتين في مراحل الرحلة، من طراز “إف- 16″ تابعة للقوات الجوية الدنماركية والبولندية، و”إف- 18″تابعة لفنلندا، و”ساب جي إي أس- 39 غريبن” تابعة للقوات الجوية السويدية”.

كانت الدفاع الروسية قالت أمس الثلاثاء، إن النرويج أرسلت مقاتلات “إف- 16” لمرافقة القاذفات الروسية البعيدة المدى “تو-22إم3″، التي كانت تقوم برحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة لبارنتس وبحر النرويج.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران البعيد المدى يحلق بانتظام فوق مياه القطب الشمالي وشمال الأطلسي والأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

وتلاحظ وزارة الدفاع أن جميع رحلات الطائرات التابعة للقوات الجوية الروسية “تتم بما يتفق تماما مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك