الداخلية الأفغانية: تفجير انتحاري يقتل ثلاثة ويجرح العشرات في العاصمة كابول (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 09:06

الداخلية الأفغانية: تفجير انتحاري يقتل ثلاثة ويجرح العشرات في العاصمة كابول (وكالة سبوتنيك)

منذ 25 mins 29 April، 2020
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