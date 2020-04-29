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April 29 2020 - 09:06

المكسيك تسجل 1223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و135 وفاة

منذ 28 mins 29 April، 2020
المكسيك
أخبار دولية - المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الأربعاء، تسجيل1223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و135 حالة وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان ” تسجيل1223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و135 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 16752 حالة إصابة و1569 وفاة”.

أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيزجاتيل الأسبوع الماضي، عن انتقال وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى المرحلة الثالثة التي تتميز بآلاف الإصابات في مناطق معينة وعدم القدرة على تتبع مصدرها.

ولغاية 30 أيار/مايو سيتم تطبيق تدابير الحجر الصحي والعزلة الاجتماعية الطوعية في المكسيك، ولكن وفقًا لخطة السلطات في عدد من المناطق حيث يسمح الوضع الوبائي، سيبدأ الرفع التدريجي للقيود في 18 أيار/مايو.

وقالت الحكومة في وقت سابق، إن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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