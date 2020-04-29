وزارة المالية السعودية: عجز الميزانية في الربع الأول من العام الجاري 9.7 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء أن عجز الميزانية في الربع الأول من العام الجاري بلغ 34.107 مليار ريال (9.07 مليار دولار).

وقالت الوزارة في بيان إن “إجمالي إيرادات الربع الأول 192.072 مليار ريال، بتراجع بنسبة 22 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي”.

وأشارت البيانات إلى تراجع إيرادات النفط خلال الربع الأول 24 بالمئة لتصل إلى 128.771 مليار ريال سعودي وتراجع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 17 بالمئة لتصل إلى 63.3 مليار ريال سعودي.

بدأ سوق النفط هذا الأسبوع بانخفاض جديد. حيث وفقًا لنتائج الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 23.65 بالمئة ، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.3 بالمئة، وكان هذا ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي في أسعار الذهب الأسود.

ويواصل المستثمرون تقدير الانخفاض في النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا ، ما أدى إلى انخفاض الطلب على المواد الخام، في الوقت نفسه ، يتم الضغط على أسعار النفط من خلال زيادة المعروض من المواد الخام في السوق.

المصدر: وكالة سبوتنيك