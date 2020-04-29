المكتب الاعلامي للنائب كرامي ينفي أي علاقة له باطلاق النار على المتظاهرين في ساحة عبد الحميد كرامي

قال المكتب الاعلامي للنائب فيصل كرامي في بيان: “يتم تداول خبر اذاعته احدى الفضائيات العربية يفيد بحصول اطلاق نار من احدى الشقق بمحاذاة قصر كرم القلة باتجاه ساحة عبد الحميد كرامي حيث يتواجد المتظاهرون، وبأن مطلق النار هو موظفي الامن في القصر”.

وأكد البيان “يهمنا ان نوضح بأن لا علاقة لمكتب النائب فيصل كرامي في كرم القلة بهذه الحادثة بقريب او بعيد، وكل الاجتهادات والتحليلات هي عبارة عن شائعات واخبار ملفقة تتحمّل مسؤوليتها الفضائية المعنية التي اذاعت الخبر دون التثبّت من صدقية معلوماتها”.

واتسغرب المكتب الاعلامي للنائب كرامي “هذا الضخّ الاعلامي المتواصل الذي يطال النائب فيصل كرامي”، لافتا الى أن اللبنانيين جميعاً ولا سيما اهالي طرابلس يدركون بأن آل كرامي لم ولن يشاركوا او يساهموا او يدعموا او يغطّوا اي اعمال عنف من اي نوع ولأي هدف وهم الذين قالوها وكرروها عشرات المرات بأن الدم الوحيد الذي يمكن ان يضحوا به هو دمهم”.

وختم البيان “اتّقوا الله في طرابلس واهلها”.

المصدر: موقع المنار