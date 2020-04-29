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April 29 2020 - 05:02

بريطانيا: وفيات كورونا اليومية تعاود ارتفاعها

منذ 1 ساعة 29 April، 2020
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أخبار دولية - بريطانيا

قفز المعدل اليومي للوفيات في بريطانيا مجددا اليوم الثلاثاء بواقع 586 حالة، بعد أن سجلت البلاد أمس 360 وفاة في أدنى حصيلة يومية لضحايا الفيروس منذ شهر.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة المتحدة ارتفع إلى 21678 حالة، تعود 85 منها لمصابين بين الأطباء والممرضين.

وأكد أن فحوصات فيروس كورونا شملت اليوم أكثر من 73 ألف شخص في البلاد.

وأعلن عزمه على توسيع دائرة الأشخاص الذين ستكون اختبارات الكشف عن كورونا متاحة لهم وبينهم المواطنون فوق سن الـ65 الذين يعانون من أعراض العدوى، وجميع الأشخاص المقيمين في دور رعاية المسنين.

وأضاف: “عازم على القيام بكل ما بوسعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا أمام المرض”.

وتابع قائلا إن الحكومة تهدف إلى إجراء 100 ألف اختبار يوميا بحلول نهاية أبريل الجاري، مع رفع عدد الاختبارات المنزلية المتاحة يوميا من 5 آلاف إلى 25 ألفا قبل نهاية الأسبوع الجاري.

المصدر: وكالة رويترز

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