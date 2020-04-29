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April 29 2020 - 05:02

ترامب يرفض التعليق على ما إذا كان كيم في سدة الحكم

منذ 1 ساعة 29 April، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التعليق على ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سدة الحكم حتى الآن أم لا.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الصدد: “لا أريد التعليق على ذلك. وأنا أتمنى الخير له فقط”.

وكان ترامب قد صرح أمس الاثنين بأنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي، لكنه يفضل عدم الكشف عن تلك المعلومات.

ويأتي ذلك وسط التقارير الإعلامية المتضاربة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء عن تدهور حالته الصحية عقب عملية جراحية.

كما نشر البعض شائعات عن وفاته وفرضيات حول من يتولى الحكم في البلاد، فيما نفى البعض الآخر صحة تلك التقارير.

ولم يظهر كيم جونغ أون للعلن منذ أكثر من أسبوعين، فيما أفاد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية أمس الاثنين بأنه هنأ رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

المصدر: وكالات

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