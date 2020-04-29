السلطات الروسية: وفاة 67 شخصا بفيروس كورونا في موسكو

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن وفاة 67 مصابا بالفيروس في موسكو خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يعتبر حصيلة يومية قياسية بالعاصمة الروسية.

ووصل عدد ضحايا فيروس كورونا في موسكو إلى 546 شخصا.

وسجلت السلطات الروسية الثلاثاء، أكبر حصيلة يومية للإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، حيث بلغ عدد الوفيات 72 حالة والإصابات 6411 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في روسيا 867 حالة حتى ظهر الثلاثاء، وعدد الإصابات 93558 حالة، فيما تعافى من الفيروس نحو 8.5 ألف شخص.

المصدر: وكالات