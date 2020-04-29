الجيش: 4 طائرات عدوة تخرق الاجواء اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2020 - 00:22

الجيش: 4 طائرات عدوة تخرق الاجواء اللبنانية

منذ 2 ساعة 28 April، 2020
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخ 28 /4 /2020 الساعة 13.15 خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب وصولا حتى جبيل، ونفذتا طيرانا دائريا بين جبيل والجنوب، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 14.05 من فوق بلدة كفرشوبا.
وعند الساعة 13.20، خرقت طائرتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفرشوبا باتجاه الشمال، وصولا حتى فوق البحر غرب شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 14.25 من فوق بلدة يارون.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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