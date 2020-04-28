بالصور.. أهالي بلدة عيترون الحدودية أزالوا خرقا إسرائيليا

لم يصبر رئيس بلدية عيترون وعدد من أهالي البلدة الحدودية في جنوب لبنان حتى يقوم الجيش اللبناني بإزالة الخرق الإسرائيلي، الذي تمثل بقيام قوة صهيونية معادية بزرع اوتاد داخل الأراضي اللبنانية بعدما تجاوزت الخط الأزرق بثمانية أمتار يوم امس، فعمد إلى انتزاع الاوتاد الحديدية التي ثبتها العدو ورماها الى خلف الخط الأزرق.

الفريق الجغرافي التابع للجيش اللبناني كان ثبت الخرق الإسرائيلي عبر التحقق من إحداثيات النقاط التى اعتدى عليها العدو خارقا الخط الأزرق بين ستة وثمانية أمتار في نقطتين، وطالب لجنة التحقق في قوات اليونيفيل الدولية بالحضور امس لتثبيت الخرق. الا ان اللجنة الدولية ماطلت بالكشف عن الخرق إلى ظهر اليوم خلافا لما تفعله عندما يقدم العدو شكوى ضد لبنان.

المصدر: موقع المنار