أردوغان يحذر الشعب التركي من خبث كورونا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “الشعب التركي للصبر لمدة أخرى في إطار مكافحة كورونا”، محذرا من “خبث الفيروس لقدرته على الانتشار من جديد عند أي تراخ في التدابير”.

وقال أردوغان “أشكر جميع الذين دعمونا عبر الالتزام بالتدابير الوقائية في هذه الفترة العصيبة”، وتابع “التغيير الذي يطرأ على العالم يتيح أمام بلدنا فرصا جديدة وكبيرة”.

وأضاف أردوغان “نحن شعبا ودولة، عازمون على العمل بسرعة من أجل استغلال هذه الفرصة التاريخية”، مؤكدا أن “قيمة الدعم المقدم للقطاع الحقيقي وفئات الدخل الأدنى حتى الآن بلغت نحو 28 مليار دولار”.

وشدد أردوغان على أن “عجلة الاقتصاد في البلاد ستعود مجددا لسرعتها الكاملة مع رفع تدابير كورونا تدريجيا”، واضاف ان “عودة عجلة الاقتصاد ستعيد ضخ الأموال من جديد إلى خزينة الدولة، ويكفينا أن نتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة”.

المصدر: روسيا اليوم