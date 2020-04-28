قوى الأمن: نكفل حق حرية التعبير ونحذر من الإخلال بالأمن وندعو المتظاهرين للابتعاد عن أعمال الشغب والتخريب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2020 - 18:52

قوى الأمن: نكفل حق حرية التعبير ونحذر من الإخلال بالأمن وندعو المتظاهرين للابتعاد عن أعمال الشغب والتخريب

منذ 8 mins 28 April، 2020
قوى الأمن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي: “ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحترم حق التظاهر الذي يُعتبر من ركائز تقدم الدول الديموقرطية وتطورها، وهي ملزمة بحماية المتظاهرين السلميين. كما إن حرية التعبير حق مقدس ومبدأ طبيعي من مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وقد كفلها الدستور اللبناني.

في هذا الإطار تدعو المديرية العامة المتظاهرين إلى التحلي بضبط النفس والمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أعمال الشغب والتخريب، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، ولا سيما في هذا الوقت الدقيق والحساس الذي يمر فيه وطننا لبنان نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها جميعا.

كما تحذرهم من مغبة الإخلال بالأمن وتداعياته الخطيرة على المجتمع اللبناني، وتطلب منهم التعبير بحضارة ورقي، كما اتسمت أغلبية التظاهرات منذ بدء الاحتجاجات المطلبية بالسلمية، وباتت حينها محط أنظار وإعجاب مختلف الشعوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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