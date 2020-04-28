كورونا في مصر.. تسجيل 22 وفاة و260 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 22 وفاة و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء في أكبر حصيلة وفيات تسجلها مصر منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وقالت الوزارة إن “جميع الحالات المصابة بالفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية”، وأشارت إلى “خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم”.

وأوضحت الوزارة أن “عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين”، وذكرت أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة”.

وكشفت الوزارة أنه “من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات”، وتابعت أن “30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول”.

المصدر: روسيا اليوم