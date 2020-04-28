تقدم وحدات من الجيش اللبناني باتجاه الاحياء الشعبية في طرابلس لمحاصرة المحتجين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2020 - 18:50

تقدم وحدات من الجيش اللبناني باتجاه الاحياء الشعبية في طرابلس لمحاصرة المحتجين

منذ 28 mins 28 April، 2020
شعار الجيش اللبناني
لبنان

تقدمت مجموعات من الجيش اللبناني من الوسط التجاري في طرابلس باتجاه الأحياء والمناطق الشعبية في المدينة، تحت غطاء كثيف من إطلاق النار من أسلحة رشاشة في الهواء، ووصول تعزيزات عسكرية من خارج المدينة، وذلك بهدف محاصرة المحتجين عند مداخل الحارات الشعبية، لا سيما في ساحتي النجمة والسرايا القديمة ومنطقة الزاهرية – الدباغة، حيث أدى التصادم إلى سقوط جريحين من المحتجين.
من جهتهم، حاول المحتجون مرارا إعادة التقدم مستخدمين الحجارة، تحت غطاء دخان الحرائق المتصاعدة من حاويات النفايات.
ومن المتوقع ان تخف وتيرة المواجهات في غضون الساعتين المقبلتين قبيل موعد الإفطار الرمضاني، لتعود بعدها التجمعات في الساحات العامة والتي دعا إليها المحتجون اعتبارا من التاسعة من مساء اليوم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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