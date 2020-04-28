التحكم المروري :قطع السير على طريق عام #البربير باتجاه #قصقص – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2020 - 18:50

التحكم المروري :قطع السير على طريق عام #البربير باتجاه #قصقص

منذ 50 mins 28 April، 2020
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