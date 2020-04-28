الوزيرة عبد الصمد بعد مجلس الوزراء: إقرار 4 تدابير آنية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2020 - 18:50

الوزيرة عبد الصمد بعد مجلس الوزراء: إقرار 4 تدابير آنية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال

منذ 53 mins 28 April، 2020
عبد الصمد
لبنان

أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن “المجلس أقر 4 تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال”، وقالت :”كان موضوع جلستنا الخطة المالية وغدا هناك جلسة إستثنائية ونحن في إطار وضع اللمسات الاخيرة على هذه الخطة”.
وبالنسبة لموضوع الغلاء، لفتت عبد الصمد الى ان “وزارة الإقتصاد تتخذ مجموعة من التدابير وموضوع الدولار مرتبط بالسياسة النقدية لمصرف لبنان وسيكون للحكومة دور في ذلك”.
واعتبرت ان “الوضع في الشارع خرج عن إطار المطالب المحقة وهناك بعض المندسين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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