لبنان: تشييع الشاب الذي قضى في طرابلس متأثرا بجروحه

شيع الثلاثاء في مدينة طرابلس شمال لبنان المواطن فواز فؤاد السمان الذي كان قد أصيب أمس الاثنين خلال المواجهات بين الجيش اللبناني والمحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي بطرابلس.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “جثمان السمان كان قد نقل إلى منزل ذويه في ساحة الدفتردار في باب الرمل في طرابلس قبل أن ينقل إلى شارع الحرية (أحد تفرعات ساحة النور) حيث صلي عليه أمام متجره لتصليح الدراجات النارية، ليشيع بعدها ويوارى الثرى في مقابر باب الرمل”.

ولفتت الوكالة الى انه “خلال نقل الجثمان من ساحة الدفتار سمعت أصوات رشقات نارية، وردد المشاركون هتافات الشهيد حبيب الله وغيرها”.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد اعربت في وقت سابق الثلاثاء عن بالغ أسفها لسقوط شهيد خلال احتجاجات الامس(الاثنين)، وتقدمت بأحر التعازي لذويه، وأكدت انها فتحت تحقيقا بالحادث.

وجددت القيادة تأكيدها الثلاثاء على “احترام حق التعبير عن الرأي شرط ألا يأخذ التحرك منحى تخريبيا يطال المؤسسات العامة والخاصة وتدعو المواطنين للالتزام بالاجراءات الامنية”.

يذكر ان مساء الاثنين اعتدت مجموعات من المحتجين في مدينة طرابلس شمال لبنان على الجيش اللبناني وحرقت آلية له، كما اعتدت على الاملاك العامة والخاصة وعلى المصارف في المدينة، ما استدعى الى تدخل الجيش وقد حصل نتيجة ذلك اشتباطات مع المحتجين ما أدى الى وقوع جرحى بصفوف العسكريين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام