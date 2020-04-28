نمو مذهل للمقالات العلمية الايرانية في المجلات الدولية المرموقة

أعلنت رابطة “رواد العلم” التابعة للقسم الرئاسي الايراني عن ارتفاع مذهل للمقالات العلمية والبحثية التي أعدها باحثو البلاد ونشرتها مختلف المجلات الدولية المرموقة.

وقالت الرابطة إن حوالي 4200 مقالة بحثية وعلمية نشرتها المجلات المرموقة عالميا لغاية نهاية العام الماضي (2019)، ان نشر المقالات العلمية للباحثين الايرانيين شهد نمواً ملحوظا منذ عام 2016.

ولفتت الى ان معظم المقالات البحثية مختصة في علمي الفيزياء والتي نشرت في مجلات مرموقة مثل PRD و PRB والكيمياء في مجلات مثل Anal. Chem وأعدت هذه المعلومات من موقع Web of Science والتي تشمل مقالات وبحوث تحت عنواني Article و Review ولاتضم مواضيع تحت عناوين مثل Note، Editorial ،Material .

ومنذ عقد الثمانينات بدأ الباحثون الايرانيون في جامعتي طهران وشريف نشر مقالاتهم البحثية في مجلات JACS و PRL لكن عقد التسعينات شهد نموا منتظما ومستمرا في نشر المقالات البحثية الايرانية وتحديدا في عام 1997 حيث تم نشر 10 مقالات بحثية.

ويشار الى ان مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية سورنا ستاري كان قد صرح بأن ايران أحرزت تقدما علميا لافتا في مجال البحوث العلمية حيث باتت بين البلدان الرائدة في العالم على هذا الصعيد.

المصدر: وكالة انباء فارس