قيادة الجيش اللبناني: إصابة 54 عسكرياً خلال تنفيذ مهمة فتح الطرقات وتوقيف 13 شخصاً وتحذر من المس بالأمن والاستقرار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2020 - 11:54

قيادة الجيش اللبناني: إصابة 54 عسكرياً خلال تنفيذ مهمة فتح الطرقات وتوقيف 13 شخصاً وتحذر من المس بالأمن والاستقرار

منذ 11 mins 28 April، 2020
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