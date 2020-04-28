مجلس الوزراء ملتئم في السرايا برئاسة دياب

التأمت، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، جلسة مجلس الوزراء في السرايا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وعلى جدول اعمالها اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها مبدئيا في جلسته السابقة، وهي:

1- اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي اجريت منها تحويلات مالية واتخاذ اجراءات بحق صاحبها.

2- اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.

3- مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019.

اضافة الى استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة، توصلا لاقرارها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام