تصميمات جديدة لمقاعد الطائرات في زمن كورونا

في حين أن سماء العالم فارغة الآن مع وجود ثلثي الطائرات التجارية على الأرض من جراء وباء كورونا، يفكر العديد من المشتغلين في حقل الطيران، في حلول لطمأنة المسافرين.

شركة Aviointeriors الإيطالية، المتخصصة في مجال تصنيع مقاعد الطائرات، سارعت إلى نشر تصميمات جديدة، للمساهمة في منع انتشار عدوى الأوبئة مستقبلاً، وفق ما تداولته وسائل الإعلام الإيطالية.

وطرحت الشركة اقتراحين مزودين بصور توضيحية، الأول يسمى Glassafe لمقاعد الدرجة الاقتصادية، يفصل بينها زجاج عازل، لتحقيق التباعد بين الركاب الجالسين بجوار بعضهم بعضاً.

وسيجري تصنيع هذا العازل الزجاجي من مواد سهلة التنظيف وصحية وبدرجات مختلفة من الشفافية، كما أنه سهل التركيب والإزالة. وبمجرد انتهاء حالة الطوارئ الصحية يمكن إزالة الجدار.

وتتضمن التصميمات الجديدة، أن يكون المقعدان على الأطراف في وضعهما المتعارف عليه في نفس اتجاه الطائرة، أما المقعد في الوسط فسيكون في وضع معاكس.

يذكر أن قطاع الطيران من أكثر القطاعات تضرراً من تفشي فيروس كورونا، بسبب إعلان أغلب دول العالم إغلاق حدودها ووقف حركة الطيران، وقد تصل خسائر شركات الطيران العالمية إلى نحو 113 مليار دولار، وفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي.

يذكر أن شركة Aviointeriors اشتهرت منذ بعض الوقت بتصميمها المقاعد التي تشبه سرج الحصان وتسمى “Skyrider”.

المصدر: العربي الجديد