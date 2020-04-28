برميل الخام الأميركي دون 11 دولارا في الأسواق الآسيوية

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 14% في الأسواق الآسيوية صباح اليوم، ليهبط إلى ما دون 11 دولارا للبرميل بعد أن بدأ صندوق استثماري قابل للتداول في البورصة ببيع عقوده النفطية القصيرة الأجل.

وخام غرب تكساس الوسيط الذي يطلق عليه أيضا اسم “النفط الخفيف الحلو” ويعتبر مرجعيا في تسعير الخامات الأميركية، هوى بنسبة 8،14% في التداولات الإلكترونية، ليبلغ 88،10 دولارا للبرميل، وذلك في خضم مخاوف المستثمرين المتعاظمة إزاء الفائض في العرض والنقص في القدرات التخزينية.

أما مزيج برنت الذي يعتبر مرجعيا في تسعير الخامات العالمية فخسر من جهته 4،4% من قيمته متراجعا إلى 10،19 دولارا للبرميل.

المصدر: وكالات