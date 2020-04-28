بلديتا بعبدا اللويزة والحدت: نتائج فحوصات الـ PCR العشوائية كلها سلبية

اعلنت بلدية بعبدا- اللويزة في بيان، أن “نتائج فحوصات الـ PCR العشوائية التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع بلدية بعبدا -اللويزة جاءت كلها سلبية”.

كذلك اعلن رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون في بيان أن “كافة نتائج فحص الكورونا الذي شمل 150 شخصاً مختارين عشوائياً من بين العاملين في المؤسسات المستثناة من الاقفال ( سوبر ماركت – صيدليات – افران – محطات بنزين محلات تحويل الأموال وغيرها)، جاءت سلبية والحمد لله، علماً أن العيّنة قد اختيرت بما يغطي كافة مناطق الحدت، الأمر الذي يزيد من عامل الاطمئنان ويؤمن الشمولية المطلوبة”.

اضاف: “إن ما تقدم ليس سوى ثمرة ونتيجة الالتزام العالي لأهلنا بتدابير الوقاية وإجراءات التعبئة العامة، والتي يفترض أن لا نخرج عليها في الأيام والأسابيع المقبلة حتى لا نهدر لا سمح الله ما حققناه من مكاسب على الفيروس الخبيث. حمى الله الحدت واهلها من كل شر ومكروه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام