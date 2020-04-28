نتائج العينات العشوائية في قضاء بعبدا كلها سلبية

تبين أن النتائج النهائية لفحص العينات العشوائية التي أجريت في قضاء بعبدا يومي الجمعة والسبت الماضيين صدرت، وأنها خالية تماما من أي إصابة وكلها سلبية.

وقد أجريت الفحوصات تحت إشراف طبيب القضاء الدكتور ناظم متى، وبالتعاون مع اتحادات البلديات وبلديات القضاء والصليب الأحمر اللبناني والمجتمع المدني، وتناولت 2068 عينة عشوائية في مناطق فرن الشباك، الحازميه، الشياح، عاريا، بعبدا والجوار، الحدت، الغبيري، حارة حريك، برج البراحنة، المريجه ومناطق المتن الاعلى والجوار.

وشملت العينات العشوائية ايضا شرطة البلدية والاتحادات وموظفي مستشفيات الضاحية الجنوبية (الرسول الأعظم، بهمن، مستشفى البرج، مستشفى القديسة تيريز).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام