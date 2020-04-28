البرازيل: قفزة حادة بإصابات كورونا والوفيات تتجاوز الـ4.5 ألف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2020 - 07:38

البرازيل: قفزة حادة بإصابات كورونا والوفيات تتجاوز الـ4.5 ألف

منذ 4 ساعة 28 April، 2020
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أخبار دولية - البرازيل

شهد معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البرازيل اليوم زيادة حادة بواقع 4613 حالة، لتصل الحصيلة إلى 66501، في حين تجاوز العدد الكلي للوفيات 4.5 ألف حالة.

وارتفع عدد الوفيات خلال 24 ساعة الماضية بواقع 338 حالة ليبلغ 4543، محققا تراجع بالمقارنة مع يوم أمس حينما كانت الزيادة اليومية للوفيات 535 حالة، فيما تبلغ نسبة الوفيات بين المصابين 6.8% حسب بيانات الصحة.

والجمعة الماضي، تخطى عدد الوفيات اليومية في البرازيل لأول مرة الـ400 حالة في يوم واحد، حيث تتصر دول أمريكا اللاتينية بعدد الإصابات.

المصدر: وكالات

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